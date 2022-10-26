27 октября в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди, которые днем постепенно прекратятся. Умеренный юго-восточный ветер вечером сменится северо-западным.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха составит ночью 12-15° тепла, днем 17-19° тепла, в Баку ночью 13-15° тепла, днем 17-19° тепла.

Атмосферное давление составит 765 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха – 70-80%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Но днем местами возможны дожди. Местами туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 9-13° тепла, днем 17-22° тепла, в горах ночью 0-4° тепла, днем 4-8° тепла.