В Хатаинском районе Баку на проспекте 8 ноября произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Автомобиль марки «Волга», управляемый Мамедовым Эльмаром Газанфар оглу 1971 года рождения врезался в попутный пассажирский автобус ООО BakuBus, передает АПА.

Затем “Волга”, потеряв управление, врезалась в автомобили Mazda, BMW и Ravon.

От сильного удара Ravon отбросило на припаркованный впереди автомобиль марки KIA.

В результате аварии водитель «Волги» Э.Мамедов и его пассажир получили травмы и были помещены в Клинический медицинский центр.

По данному факту сотрудниками Хатаинского районного управления полиции назначена автотехническая экспертиза.