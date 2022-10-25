Визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Грузию завершён. Он был заявлен как рабочий, а не официальный или государственный. Однако и почетный караул в аэропорту, и выставка «Наследие Карабахского ханства», и культурная программа в шато Мухрани не просто поднимают «протокольный» уровень визита. Это еще и недвусмысленный «месседж», какое исключительное значение придают в Грузии отношениям с Азербайджаном.

Конечно, в ходе переговоров президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили обсуждался широкий круг вопросов. Но, как показывают заявления для прессы по итогам встречи, в центре внимания, как и следовало ожидать, находятся вопросы «азербайджанского транзита» по территории Грузии. Как напомнил Гарибашвили, «Грузия является важной страной для Азербайджана, в то же время Азербайджан также является стратегическим партнером Грузии. Мы рассмотрели важные проекты, которые уже реализовали. Это исторические проекты — нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс и Средний коридор».

В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев напомнил, что, во-первых, «мы намерены увеличить экспорт газа на мировые рынки». Как отметил глава государства, «мы планируем, что в 2027 году экспорт азербайджанского газа только в Европу достигнет 20 миллиардов кубометров». Кроме того, «в следующем году будет увеличен экспорт по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. Наряду с этим, мы также хотим использовать нефтепровод Баку-Супса, который в настоящее время не эксплуатируется». Именно через Грузию, как дал понять президент Азербайджана, пойдет и экспорт электроэнергии из Азербайджана. И, наконец, президент Азербайджана напомнил, что объём грузоперевозок между Азербайджаном и Грузией возрос на 75%. После чего продолжил: «…Мы намерены довести пропускную способность железной дороги Баку-Тбилиси-Карс до 5 миллионов тонн. С этой целью в этом и в следующем годах Азербайджан вложит дополнительные инвестиции в этот проект <…> В мире есть большая потребность в транспортных маршрутах, проходящих посредством Каспийского моря через Азербайджан, Грузию и соседние страны<…> Поэтому доведение пропускной способности железной дороги Баку-Тбилиси-Карс до 5 миллионов тонн и одновременно увеличение объемов грузов, транспортируемых из Средней Азии и Азии в целом в западном направлении и обратно с использованием грузинских портов создают уже новую реальность». После чего добавил, что «мы намерены увеличить пропускную способность Бакинского международного морского торгового порта с 15 до 25 миллионов тонн. Все указания уже даны и средства будут выделены».

На фоне агрессии России против Украины и вполне заслуженных РФ санкций Азербайджан с результатами своей «инфраструктурной революции» — а это и торговый порт на Каспии, и паромная переправа, и железная дорога Баку-Тбилиси-Карс — оказался еще и весьма желанной и ценной альтернативой в сфере логистики. Далее, вся эта «новая логистика», новые объемы нефти и газа, экспорт электроэнергии, транзитные грузы — пойдет через Грузию. Старая геополитическая «связка» Баку-Тбилиси-Анкара не просто работает — она ещё и вновь оказывается на редкость востребованной и в Европе, и в Азии. Это требует, конечно, инвестиций, но зато обещает и прибыли, и рабочие места, и политические гарантии безопасности, далеко не лишние в современном неспокойном мире. Политическая дальновидность президента Ильхама Алиева сработала в очередной раз: такую «логистику», которую предлагает сегодня Азербайджан, наладить в «пожарном порядке» невозможно в принципе.

Но тут есть еще одна сторона вопроса. О новой «логистической революции» в регионе заговорили еще в 2020 году, после разгрома Армении, ее капитуляции и подписания Трехстороннего заявления в ночь на 10 ноября, где предусматривалось открытие Зангезурского коридора. Где когда-то проходила и железная дорога.

Но, подписав соответствующие документы, Армения не торопилась их выполнять. А о Зангезурском коридоре не желала и слышать.

И вот теперь Еревану остается только растерянно хлопать глазами, наблюдая, как мимо Армении проходит очередная «упущенная возможность» — на сей раз в сфере логистики. Как оказалось, Азербайджан, имея с Грузией уже налаженное и проверенное стратегическое партнёрство вообще и «коммуникационное сотрудничество» в частности, может, в принципе, обойтись без Зангезурского коридора. Да, это лишний «крюк», но зато страховка от политических неожиданностей. А вот Армения опять остается в «пролете». И в «блокаде по собственному желанию». И, между делом, теряет шанс на реанимацию «Южно-Кавказской железной дороги» Россия, для которой Зангезурский коридор был по сути единственным шансом хоть как-то оправдать «концессионное управление» армянскими железными дорогами.

Но это уже не наши проблемы.

Нурани