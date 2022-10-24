Космическое агентство при министерстве цифрового развития и транспорта («Азеркосмос») и Комиссия по исследованию космоса и верхних слоев атмосферы Пакистана (SUPARCO) подписали меморандум о взаимопонимании.

Об этом сообщает министерство.

Согласно информации, документ предусматривает сотрудничество в различных областях. В частности, совместные действия в области космической науки, техники и прикладных технологий, наращивание потенциала и обмен опытом.

Председатель совета директоров «Азеркосмоса» Самаддин Асадов отметил, что меморандум имеет важное значение с точки зрения совершенствования услуг космической направленности между Азербайджаном и Пакистаном, дальнейшего расширения космической программы.

Председатель SUPARCO Амер Надем подчеркнул, что подписанный меморандум создаст широкие возможности для совместной деятельности во имя процветающего будущего двух стран.