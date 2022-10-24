У нас есть возможность провести консультации между Азербайджаном, Арменией и Грузией, если Армения будет готова, мы будем готовы начать этот формат уже сегодня. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе совместного заявления для прессы с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

«После карабахской войны сформировалась новая ситуация. Я проинформировал премьер-министра Грузии о продолжающихся мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией, и мы считаем, что разрешение этого конфликта требует подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Мы уже поделились с Арменией пятью базовыми принципами и надеемся, что Армения проявит политическую волю, начнет мирные переговоры и подпишет мирное соглашение с Азербайджаном. Если это произойдет, на Южном Кавказе установится мир и появятся новые возможности для сотрудничества.

Сегодня у нас также есть возможность провести консультации между Азербайджаном, Арменией и Грузией, если Армения будет готова, мы будем готовы начать этот формат хоть сегодня», — приводит слова президента грузинский Первый канал.