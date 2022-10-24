25 октября в Баку и на Абшеронском полуострове будет облачно, в течение дня местами возможен моросящий дождь. Умеренный северо-западный ветер после полудня сменится северо-восточным.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха составит в Баку и на Абшеронском полуострове ночью 13-15° тепла, днем 16-18° тепла.

Атмосферное давление повысится с 764 мм до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Но днем в некоторых северных и восточных районах ожидаются временами дожди. Местами туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 6-11° тепла, днем 16-21° тепла, в горах ночью 1-5° тепла, днем 8-13° тепла.