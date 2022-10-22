Тяжкое преступление совершено в поселке Сарай Абшеронского района в ночь на 22 октября, об этом Minval.az сообщили в Генеральной прокуратуре республики.

По полученным данным, ночью в прокуратуру поступила информация об убийстве Саиды Наматовой (1995 г.р.). В ходе расследования выяснилось, что женщина убита мужем Вугаром Наматовым (1994 г.р.) во время конфликта. Наматова, которая находилась в положении, пыталась защитить от мужа семилетнюю дочь. Мужчина подверг ребенка побоям. Однако В.Наматов схватил железную трубу и несколькими ударами убил жену.

Обвиняемый в убийстве задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 120.2.8 (умышленное убийство женщины в положении) Уголовного кодекса АР.