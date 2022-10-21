Министр обороны РФ Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с американским коллегой Ллойдом Остином, сообщили в Минобороны РФ.

Министры обороны двух стран обсудили «актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине», говорится в сообщении российского ведомства

За все время войны министры обороны России и США разговаривали всего однажды — в мае 2022 года. В тот раз Ллойд Остин призвал к немедленному прекращению огня в Украине.

В сообщении российского министерства тогда говорилось дословно, как и в этот раз, что министры обсудили «актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине».