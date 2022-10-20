Турецкие компании работают с нами на строительных работах. Они также принимают участие в ​​прокладке дорог. Мы благодарны турецким компаниям за отличную работу в короткие сроки.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы в городе Джабраил.

Отметив, что часть дорог уже готова, глава государства сказал: «Прокладываются железные дороги, при этом планируется строительство 33 тоннелей. Некоторые из них уже активно работают. Общая протяженность тоннелей составляет более 50 километров, будет построено 84 моста, часть из них уже построена. Общая протяженность мостов составляет 12 километров. Это только та работа, которая уже проделана и продолжится на первом этапе. Для полного восстановления Карабаха и Восточного Зангезура будет проделана большая работа, и мы это сделаем».