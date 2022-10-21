В Азербайджане объявлен Месяц прав ребенка, в связи с чем уполномоченный по правам человека Сабина Алиева распространила обращение. Омбудсмен пригласила все заинтересованные структуры присоединиться к Месяцу прав ребенка и призвала проводить в рамках месяца мероприятия по правовому просвещению и пропаганде прав ребенка. С.Алиева выразила уверенность в том, что, объединив усилия, все вместе внесут вклад в защиту и развитие детей в стране, обеспечение их прав. И потому сегодня актуально и важно замолвить слово и о правах особенных детей, которым из-за физических недугов трудно интегрироваться в здоровое, полноценное общество. Ведь не секрет, что в нашей стране не все так радужно в этой сфере, есть проблемы с интеграцией в общество, с инклюзивным образованием.

Сегодня сотрудник Minval.az поговорил с главой Общественного объединения помощи детям-инвалидам «Мушвиг» Валидой Аббасовой.

Для такого доброго места подобрали удивительно точное название – «Мушвиг». Ведь именно милосердие, способность протянуть руку помощи страждущим определяет в каждом из нас человека, личность.

В центре «Мушвиг» работает сразу несколько возрастных групп для детей от 0 до 5 лет, 6-12, 13-18 и 19-25. В центре осуществляется ранняя психологическая диагностика детей младшей возрастной группы, что помогает выявить основные проблемы в самом начале жизни ребенка, что необходимо для подбора адекватного лечения. В 2011 году при поддержке посольства Королевства Норвегии в Азербайджане и Министерства труда и социальной защиты населения была подготовлена учебная программа «Более четкое понимание инвалидности». Эта программа предназначена для родителей детей с ограниченными возможностями, сотрудников местной исполнительной власти и педагогов средних учебных заведений.

По словам В.Аббасовой, в центре функционирует группа арт-терапии и театрально-музыкальная группа, которая принимала участие в третьем международном фестивале «Театр о театре». Здесь работает родительский клуб, на базе которого была создана ассоциация родителей «Валида». Но основным направлением деятельности организации является создание новых отношений между детьми с ограниченными физическими возможностями и обществом, а также создание условий для их интеграции в общество.

Она отметила, что для гармоничного и всестороннего развития личности такого ребенка необходимо создать атмосферу семьи, любви, понимания и счастья. Именно эти условия являются гарантией правильного развития ребенка. От отношения родителей к факту рождения «особого» ребенка, выбора стратегии воспитания, понимания особенностей заболевания напрямую зависит результат воспитания.

«Дети с инвалидностью — тоже дети. Как и другим детям, для развития им нужно общение со своими сверстниками. У них свои мечты, интересы, увлечения, они тоже хотят получить профессию и найти себя в жизни. Необходимо создать условия для обучения таких детей. В зарубежных странах созданы доступные школы для детей с инвалидностью, в которых они приспосабливаются к социуму, становятся самостоятельными и независимыми. К ним относятся как к полноценным людям», — сказала Валида Аббасова.

Известно, что за 20 лет центр обслужил около 10 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья. И это не только дети из столицы, но и из Сальянского, Губинского, Гусарского районов.

«Нашим постоянным спонсором является Гарадагский цементный завод, он оплачивает не только коммунальные счета и еду, но и определенные нужды центра. А зарплату работникам выплачивает минтруда и соцзащиты. Но в этом году почему-то ни один из 12 столичных районных центров не получил финансирования по проектам, и в результате дети-инвалиды остались без бесплатного обслуживания. Несмотря на это, мы не останавливаем работу», — отметила глава организации.

В.Аббасова рассказала, что в центре работают девять сотрудниц, они не получают зарплату, но работу свою бросать из-за этого не собираются.

«Девочки говорят, что если мы остановимся, то начинать все придется с нуля. А этого делать категорически нельзя, ибо здание добра, возведенное с таким трудом, ни в коем случае не должно дать крен, потому что в таком случае погибнет результат многолетнего труда. В нашем центре обслуживаются дети с аутизмом, синдромом дауна, ДЦП, умственно-отсталые дети. Как можно их бросить? Мы, кстати, работаем не только с детьми, но и с родителями. Лично я работаю с отцами, потому что отец обязательно должен иметь связь с ребенком, потому жена не принесла больное дитё из отцовского дома. Такие беседы обязательны, так как родители должны понять реальное состояние ребенка, принять и реализовать рекомендации, данные врачами, психологами, дефектологами и логопедами. Семье, воспитывающей ребенка с ОВЗ, нужно понять себя и свои переживания. Много лет я выявляю семьи, в которых рождаются дети с проблемным здоровьем, и благодаря нашей работе ни один ребенок не был сдан в интернаты и другие государственные спецучреждения», — рассказала она.

Воспитанники центра многогранны, прекрасны – каждый по-своему. В зачастую в центр поступают абсолютно несамостоятельные, беспомощные дети, которые ложку в руках держать не умеют. Но благодаря сотрудницам учреждения они уже и самостоятельно едят, и одеваются, и проявляют интерес к окружающему их миру. Возраст здесь – отнюдь не критерий для ухода. В центре есть один постоялец, которому 30 лет.

«Но у умственно-отсталых есть свой Божий дар. Один из наших воспитанников – Замин ткет просто замечательные ковровые эмблемы. Мы тесно сотрудничаем с Параолимпийским комитетом, где профессионально развиваются дети со спортивными данными. Наши воспитанники поступают в вузы, устраиваются на работу, снимаются в кино, выходят замуж и женятся, рожают детей. 8 наших детей окончили Московский гуманитарный университет. Одна из них – Мария (колясочница) работает в ASAN. Еще одна выпускница-колясочница – Вусаля – спортсменка, победила в танцевальном конкурсе, даже прыгала с парашютом. Сейчас она – мама. Несколько наших детей учились в Харьковском гуманитарном университете. Наш выпускник Али (синдром Дауна, 22 года) снялся в главной роли в фильме, он еще и торты печет. После того, как этот фильм вышел, к нам в центр привели 19 детей с синдромом Дауна. Родители поняли, что мы раскрываем в детях многогранный потенциал и у их ребенка может быть счастливое будущее. Не так давно мастер-класс по выпечке нашему центру спонсировал Kapital Bank. Как видите, жизнь в нашем центре продолжается, несмотря ни на что», — заключила Валида Аббасова.

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Яна Мадатова