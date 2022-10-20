ЗАО «Бакинский метрополитен» в следующем году планирует предоставить пассажирам возможность бесконтактной оплаты проезда.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы ЗАО Бахтияр Мамедов.

По его словам, уже проведены испытания системы: «В настоящее время быстрыми темпами продолжаются работы по техническому дизайну. После запуска системы пассажиры смогут совершать платежи при помощи smart-часов, мобильных устройств, QR-кодов, банковских карт», — отметил он.

Представитель метрополитена особо подчеркнул, что спешка в связи с внедрением новой системы недопустима:

«Число пассажиров, пользующихся услугами метро, ежедневно превышает 700 тысяч. Пассажиропоток на некоторых станциях достаточно велик, поэтому система бесконтактного платежа должна быть тщательно изучена, чтобы в процессе внедрения не возникало никаких технических проблем».