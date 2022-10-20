21 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность с прояснениями. Утром возможна изморось, а вечером – дождь. Будет дуть северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха составит в Баку и на Абшеронском полуострове ночью 15-17° тепла, днем до 19° тепла.

Атмосферное давление повысится с 757 мм до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозы, временами дожди, местами интенсивные, в горах возможен снегопад. Местами туман. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 10-15° тепла, днем 20-25° тепла, в горах ночью 1-5° тепла, днем 6-10° тепла.