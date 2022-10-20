В течение 19 октября 2022 года российские войска своими ударами уничтожили три объекта энергетической инфраструктуры в Украине.

Об этом говорится в обращении президента Украины Владимира Зеленского.

«В течение месяца сбиты 233 «Шахеда» и десятки ракет. Только сегодня и только на Киевском направлении уничтожено 10 иранских дронов. Еще 11 «Шахедов» сбиты благодаря воинам воздушного командования «Юг». Спасибо, ребята, за отличную работу! Есть результаты и в других направлениях», — отметил он.

Также, по словам Зеленского, сегодня были попадания в критическую инфраструктуру.

«За эти сутки три энергетических объекта были уничтожены врагом», — добавил президент.