На встрече с премьер-министром Румынии Николае Чукэ мы обсудили развитие экономического партнерства между нашими странами, возможности широкого сотрудничества в сферах энергетики, сельского хозяйства, нефтехимии, транспорта и логистики.

Об этом в соцсети «Твиттер» написал глава минэкономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Together with colleagues, we have met with Romanian Prime Minister @NicolaeCiuca and discussed the development of the #economic partnership between our countries, as well as the broad cooperation prospects in the fields of #agriculture, oil-chemistry and transport-logistics. pic.twitter.com/eOVGWQoB0o

