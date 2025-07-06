Власти США планируют поставить в известность ряд стран о том, что если не будет достигнуто заметного прогресса в торговых переговорах, то Вашингтон с 1 августа вернет таможенные пошлины, объявленные американским лидером Дональдом Трампом еще 2 апреля. С данным заявлением выступил американского Минфина Скотт Бессент.

«Президент Трамп намерен направить письма нашим некоторым торговым партнерам, в которых будет указано, что если вы не сдвинете дело с мертвой точки, то с 1 августа будет возвращен уровень пошлин, объявленный 2 апреля», — приводит CNN его слова.