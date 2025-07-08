В парламенте Армении произошла драка после выступления депутата оппозиционной фракции «Армения» Артура Саргсяна. Армянские СМИ сообщают, что об этом в прямом эфире заявила депутат от фракции «Армения» Кристине Варданян.

Потасовка с участием сотрудников Службы безопасности, депутатов и их помощников произошла в парламенте Армении. Вице-спикер парламента Рубен Рубинян объявил перерыв в заседании.

Депутат от оппозиционной фракции «Армения» (Айастан) Кристине Варданян в ходе прямого эфира сообщила, что потасовка в парламенте началась, когда Артур Саркисян после своего выступления решил покинуть зал заседаний и на него напал депутат от «Гражданского договора» Ваге Галумян.

«Артур Саркисян после своего выступления решил покинуть зал заседаний, чтобы провести несколько часов со своей семьей, поскольку его сегодня лишат депутатской неприкосновенности. Однако Ваге Галумян побежал за ним и напал на него сзади», — сказала она, добавив, что в нападении участвовали также помощники от депутатов правящей силы.

Полиция пыталась разнять их. На видео слышно, как один из депутатов говорит, что они их помощники.