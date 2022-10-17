В Гяндже прошло мероприятие в память о жертвах террористических актов, совершенных вооруженными силами Армении во время Отечественной войны, сообщили Minval.az в Генеральной прокуратуре республики.

17 октября в Гяндже с участием сотрудников Администрации президента Азербайджана, Генеральной прокуратуры и Министерства иностранных дел, послов около 50 стран, представителей дипломатического корпуса, международных организаций, действующих в нашей стране, а также представителей местных и зарубежных СМИ состоялось мероприятие, посвященное памяти жертв террористических актов, совершенных вооруженными силами Армении во время Отечественной войны.

Перед началом мероприятия участники возложили цветы и венки к бюсту лидера Гейдара Алиева и почтили его память. Затем участники мероприятия, посетившие Гянджинский мемориальный комплекс, возложили цветы к памятнику погибшим мирным жителям и выразили свое почтение.

Первый заместитель генпрокурора Эльчин Мамедов выступил на памятном мероприятии и отметил, что в ходе 44-дневной Отечественной войны органами прокуратуры в условиях ведения боевых действий по каждому факту преступления, совершенного вооруженными силами Армении были предприняты необходимые следственные мероприятия.

Было отмечено, что начиная с 27 сентября 2020 года Следственным управлением Генпрокуратуры Армении в связи с агрессией, проводимой по указанию военно-политического руководства Армении, было проведено предварительное расследование по 87 уголовным делам, вынесены решения о привлечении в качестве обвиняемых 36 человек, которые объявлены в международный розыск по линии Интерпола, направлены запросы о правовой помощи в 23 страны.

Оккупационные армянские вооруженные формирования, грубо нарушив международное законодательство, в частности Женевскую конвенцию от 1949 года «О защите гражданских лиц во время вооруженных конфликтов», в ходе 44-дневной Отечественной войны обстреляли мирное население Азербайджана баллистическими и кассетными ракетами оперативно-тактического назначения большой разрушительной силы, в результате чего было убито 93 человека, в том числе 11 несовершеннолетних и 27 женщин, 454 человека, в том числе 50 несовершеннолетних и 101 женщина получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Было отмечено, что в результате предательски организованных ночных нападений на Гянджу, 2-й по величине город Азербайджана, 4, 5, 8, 11 и 17 октября 2020 года, убито 26 мирных жителей, включая 10 мужчин, 10 женщин и 6 детей, 6 семей полностью уничтожены. Всего 175 гражданских лиц получили телесные повреждения различной степени тяжести, в том числе 86 мужчин, 57 женщин и 32 ребенка, из них 24 человека в возрасте старше 60 лет, 21 человек в возрасте от 5 до 18 лет и 11 человек в возрасте до 5 лет.

В результате расследований установлено, что таким образом азербайджанской стороне был нанесен материальный ущерб, исчисляемый миллионами: повреждены 3875 жилых домов и квартир, 33 нежилых объекта, включая две средние школы, одна детская поликлиника, один детский сад и одно здание кинотеатра общей площадью 863 700 кв м.

Вместе с тем, было отмечено, что после войны наша страна столкнулась с очередной агрессией со стороны Вооруженных сил Армении -«минным террором», и с момента прекращения боевых действий по соглашению от 10 ноября до настоящего времени погибли 44 азербайджанца, а 216 получили телесные повреждения.

Выступивший на мероприятии заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов, отметил, что целенаправленное убийство мирных жителей с грубым нарушением норм и принципов международного права является военным преступлением и преступлением против человечности. Он дал подробную информацию о мерах, предпринимаемых Азербайджаном по привлечению преступников к уголовной ответственности с использованием механизмов национального и международного права.

Выступивший на мероприятии глава Исполнительной власти Гянджи Ниязи Байрамов отметил, что после войны соответствующим распоряжением главы государства были начаты восстановительные работы в городе для устранения последствий ракетных атак. Семьям, чьи дома не могут быть восстановлены, предоставлены новые квартиры, оказана финансовая помощь в приобретении предметов быта. Забота о жертвах нападения и их близких родственниках находится в центре внимания.