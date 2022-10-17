В регионе Южного Кавказа, а именно в армяно-азербайджанском конфликте, открыта новая страница. Нет, эта не история о мирном соглашении и налаживании отношений. Напротив, геополитическая конфигурация усложнилась…

Отдавали ли себе отчет французский президент Макрон, когда говорил об «агрессии Азербайджана против спорной территории в Карабахе»? Очевидно, что отдавал и целенаправленно шел на обострение отношений с Баку. Но для чего ему нужно было обострять ситуацию, «обнулять» пражские соглашения и ставить под вопрос возможное подписание мирного соглашения в течение последующих двух месяцев, или, скажем, до конца года (примерный срок подписания соглашения)?

Поскольку следующие два месяца будут идти интенсивные переговоры между Баку и Ереваном при посредничестве Москвы, Брюсселя и, возможно, Вашингтона, Париж решил занять крайне радикальную позицию в поддержке Армении для того, чтобы усилить позицию Еревана в переговорном процессе, чтобы последняя была более принципиальна в непризнании Карабаха в составе Азербайджана. Однако тут нужно задать еще один вопрос. О позиции президента Франции нам стало очевидно еще во время второй Карабахской войны. Но почему именно сейчас, после пражских соглашений он пошел на обострение? А вот почему. Миссия. Миссия ЕС, которая прибыла в Армению, станет «картоном», позволяющим Армении пойти на определенные провокации. Ведь она заручилась поддержкой ЕС и Франции.

В регионе появляется новая конфигурация. Если раньше все знали, что у Баку крепкий союз с Анкарой, противопоставленный тандему Ереван-Москва, то последние события показывают, что Ереван усилил свою позицию откровенной поддержкой Парижа. Теперь союз Баку-Анкара против тандема Ереван-Париж. При современной геополитической ситуации, которая сложилась по итогам семи месяцев российско-украинского конфликта, Москву можно с уверенностью назвать в большей степени союзником тандема Баку-Анкара.

Однако «реал политик» в регионе выглядит несколько иначе и он не в пользу Армении и Франции. Армению от выполнения требований Азербайджана ничего не спасет. Более того, ни Франция, ни США, ни ЕС никак не смогут помочь, кроме как санкциями против Азербайджана. То есть, тут речь не о военной поддержке, а о морально-экономической. С военной точки зрения Армении сможет помочь только Иран, а это уже другая история, когда интересы исламской республики совпали с интересами Франции, ЕС и даже с самими США.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в саммите СНГ в Астане, четко очертил «красные линии» Баку – это выполнение 4-го пункта трехстороннего заявления, где говорится о выводе армянских войск из Карабаха и 9-го — предоставление Азербайджану дороги/коридора в Нахчыван.

«Наше терпение не безгранично», — сказал президент, открыто послав месседж ни Пашиняну, который сидел за круглым столом, а Макрону, дав ему понять, что ничто не помешает Азербайджану заставить Армению выполнить условия заявления от 10 ноября 2020 года. На этом фоне премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану провести заседание комиссий по делимитации и пограничной безопасности 31 октября, и не в Москве, а в Брюсселе, что примечательно.

Однако реальность такова, несмотря на все инициативы армянской стороны и все предложения по быстрому решению вопроса, благодаря Макрону конфликт между Баку и Ереваном станет неизбежностью, поскольку ожидается, что Ереван не подпишет те соглашения, которые не одобрит Париж.

Ниджат Гаджиев