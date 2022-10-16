Каменная плита с надписью на древнем арамейском языке найдена на территории Шеки-Закатальского экономического района, сообщает АПА.

Об этом рассказал старший научный сотрудник Шекинского регионального научного центра НАНА, доктор философии по истории Акиф Мамедли.

По словам А.Мамедли, в ходе исследований была обнаружена каменная плита с надписью на древнем арамейском языке: «Можно сказать, что это открытие является важным для истории региона».

А.Мамедли отметил, что плита находится на стадии исследования, и пока неправомерно давать какую-либо другую информацию. Исследователь сообщил, что в ближайшее время состоится мероприятие, посвященное презентации каменной плиты и музея, в котором собраны тысячи экспонатов, отражающих историю региона.