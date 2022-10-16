В Баку в торговом объекте произошел пожар, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Было отмечено, что на горячую телефонную линию министерства “112” поступила предварительная информация о пожаре в нескольких торговых объектах в Хатаинском районе Баку, возле Зыхского шоссе.

На место происшествия были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС и соответствующие спасательные силы Службы спасения особого риска.

Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Будет предоставлена дополнительная информация.