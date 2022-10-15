В отличие от Армении, данные Азербайджана о потерях военнослужащих не вызывают сомнений. Об этом заявила начальник управления пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева, комментируя сообщения официальных лиц Армении о том, что в ходе военной провокации, произошедшей 12-14 сентября текущего года, якобы Азербайджанская Армия потеряла убитыми более 400 человек.

Абдуллаева отметила, что «мы хорошо помним, к чему привели попытки армянской стороны ввести общественность в заблуждение ложной информацией в ходе 44-дневной войны».

«Официальная информация о потерях Вооруженных сил Азербайджана в столкновениях 12-14 сентября предоставлена Министерством обороны Азербайджанской Республики. В ходе предотвращения широкомасштабной военной провокации вооруженных сил Армении погибли 80 наших военнослужащих. Министерство обороны Азербайджана, в отличие от Министерства обороны Армении, предоставляет информацию о наших военнослужащих, погибших в ходе военных столкновений, с публикацией полного открытого и подробного списка, который размещен на сайте Министерства обороны.

Наши шехиды — источник нашей гордости, их похороны проходят с участием большого количества людей, представителей общественности, в том числе государственных чиновников, широко освещаются СМИ. Еще раз хотим подчеркнуть, что, в отличие от Армении, представленные азербайджанской стороной данные о потерях военнослужащих не могут вызывать сомнений. Видимо, официальные лица Армении, распространяя ложную информацию, путем манипуляций хотят воздействовать на имеющееся в обществе недовольство, особенно на разгневанных родителей, потерявших своих детей. Официальные лица Армении, желающие скрыть некомпетентность своей армии, стремящиеся уродливыми методами изменить внутригосударственную повестку дня, должны наконец понять, что для обеспечения стабильности в своей стране, в первую очередь, они должны избегать провокаций, предпринимать конкретные шаги в направлении нормализации и мира с соседними странами. Другого пути сделать это не существует», — подчеркнула она.