Американский миллиардер Илон Маск не исключает, что система спутниковой связи Starlink может прекратить работу в Украине.

«Россия активно пытается убить Starlink. SpaceX направила огромные ресурсы на оборону системы. Даже с учетом этого Starlink все еще может умереть», – сообщил он на своей странице в Twitter. Маск пояснил в другой записи, что Starlink является основной системой связи украинской армии на фронте.

Ранее в распоряжение телекомпании CNN попало письмо, в котором SpaceX уведомляла Минобороны США, что прекратит оплачивать работу системы Starlink на Украине и не планирует предоставлять Киеву новые терминалы в течение неопределенного времени.

14 октября первый заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что ведомство считает, что у Starlink на Украине имеются альтернативы.