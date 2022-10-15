Индия заявила об успешном испытании баллистической ракеты, запущенной с первой атомной подводной лодки собственного производства INS Arihant, сообщает Al Jazeera со ссылкой на минобороны Индии.

Согласно заявлению министерства, запуск стал доказательством “компетентности экипажа” и подтвердил способность индийских подводных лодок к запуску баллистических ракет, что является «ключевым элементом потенциала ядерного сдерживания Индии».

Индия в настоящее время является шестой страной, наряду с Китаем, Францией, Россией, Соединенным Королевством и Соединенными Штатами, имеющей атомные подводные лодки, вооруженные баллистическими ракетами.

Успешный запуск баллистической ракеты подводного базирования (БРПЛ) также демонстрирует стремление Индии к созданию собственной военной техники.