При посредничестве Российской Федерации в ноябре 2020 года была принята трехсторонняя Декларация. Азербайджан все пункты декларации выполняет, в том числе обеспечивает беспрепятственный доступ из Армении в Карабах. Армения свою часть Декларации не выполняет. Об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая на заседании Совета глав государств Содружества Независимых государств (СНГ) в Астане.

«А именно, не предоставляет беспрепятственного доступа из основной части Азербайджана в Нахчыванскую Автономную Республику, что является ее юридическим обязательством, а также до сих пор не вывела армянские вооруженные силы с азербайджанской территории. Мы пока проявляем терпение, но оно тоже небезгранично. Если эти два важных пункта трехстороннего Заявление от ноября 2020 года не будут выполнены, у нас не останется никакого другого выбора, как действовать адекватно», — сказал глава государства.