В последнее время в социальных сетях все чаще поднимается вопрос о том, что в Азербайджане очень дорогой интернет. Тем более, что не так давно глава Интернет-форума Азербайджана Осман Гюндуз заявил, что стоимость интернета в Азербайджане выше, чем в России, Украине и Грузии, и что за последние пять лет интернет в стране так и не стал дешевле.

Причины озвучиваются самые разные. К примеру, председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев в одном из своих интервью сказал, что интернет-провайдеры уже окупили свои вложения, и сейчас работают на чистую прибыль.

Кроме того, по словам Н.Агаева, у Азербайджана уже есть собственный спутник, который позволяет увеличить скорость интернет-пакетов. Но некоторые технологические отставания не позволяют нам это сделать.

«Поэтому считаю, что цены на оказываемые услуги могут быть снижены», — сказал Н.Агаев и добавил, что провайдеры пока в этом направлении активно не работают.

«Проблема заключается еще и в том, что в сфере оказания интернет-услуг также имеет место монополизм. Я имею в виду компанию, которая представляет магистральный трафик. А провайдеры лишь разделили рынок между собой. Нам надо выйти на свой спутник, тогда качество услуг будет выше. Также необходимо усовершенствовать оборудование, которое позволяло бы увеличить скорость», — заключил Нариман Агаев.

Для того, чтобы разобраться в причинах дороговизны интернета и зачастую низкого качества предоставляемых провайдерами услуг, сотрудник Minval.az побеседовал с IT-специалистами. Надо сказать, что многие специалисты, к которым мы обращались, уклонились от интервью, так как сфера интернет-услуг весьма закрытая, и все проблемы внутренней «кухни» не выносятся на всеобщее обозрение. Однако данная беседа вскрыла нарывы очень многих болезненных вопросов, о которых молчать нельзя.

Директор департамента станционной и линейной служб Smart Systems Technology Захид Меджидов, длительное время работавший в минсвязи, Baktelecom и АТС рассказал, что ситуация с высокими ценами на интернет в Азербайджане на самом деле очень серьезная, по сути, это самая настоящая катастрофа.

— Цена на интернет получается не только из количества формируемого трафика, и не только из количества интернета, получаемого от глобального оператора. Мы, как провайдер, предоставляющий услуги населению, формируем цены из нижеследующих показателей: аренда кабельно-канализационных сооружений, аренда оптических волокон, оптических портов, плюс в некоторых случаях услуги на предоставление электроэнергии, услуги размещения оборудования на АТС, выплата, которую с нас берут такие организации как BTR MMC – за каждого пользователя взымается определенная плата. То есть, если мы обслуживаем абонента, которому предоставляют телефонию, за это мы должны платить BTR MMC деньги, и не маленькие.

К примеру, если до 1 сентября этого года за услуги АДСЛ, широкополосного доступа абонента по телефонной линии мы платили оператору телефонной связи 2 маната, то с 1 сентября сумма возросла до 3,5 манатов. В этом случае, если провайдер не будет поднимать цену за услугу, фактически он идет в убыток. Кроме того, у провайдера есть свои расходы, он должен платить людям зарплату, налоги. Выходит, что провайдер просто теряет деньги. Поэтому провайдер вынужден повышать цену ровно настолько, насколько ему повышают цену операторы связи. В итоге интернет дорожает. Вместо того, чтобы цена на услугу уменьшалась, она, наоборот, повышается. И виноваты в этом операторы связи, а вовсе не интернет-провайдеры, которые, напротив, стремятся к снижению цен.

Здоровую конкуренцию создать не получается, потому что каждый день практически на все повышают цены. Есть еще одна проблема: нам не выделяют кабельные линии, на все наши просьбы выделить оптический кабель ответ из BTR MMC и «Aztelecom» один: нет технических возможностей.

Отмечу, что эти организации раньше считались государственными, сейчас они фактически уже частные структуры, которые придумывают свои тарифы. Обратите внимание на расценки, опубликованные на их сайте: если один 1Гб-ный порт раньше стоил 300 манатов, сейчас цена поднялась до 910. То есть, цена возросла в три раза, и главное – непонятно, как, почему.

— Чем обоснован столь высокий подъем? Дается ли при этом хоть какое-то логичное объяснение?

— Единственное, чем они апеллируют, то тем фактом, что «цены давно не поднимались и потому сейчас нужно их поднять».

— Предположим, производитель делает колбасу. И повышение стоимости своего товара он вполне может оправдать тем, что подорожало мясо. И это нормально. Но сложно понять людей, ничего не производящих, но повышающих цены.

— Они содержат линейное хозяйство, помещения, работников. Но не более. Кроме того, о подъеме цен нужно извещать провайдеров заранее, а не представлять повышение как свершившийся факт. Тогда получается, что с 1 января в 5 раз могут поднять цены? Нам остается надеяться только на Бога, чтобы этого не случилось, потому что BTR MMC и «Aztelecom» нам таких гарантий не дадут.

— Чем опасно такое повышение для среднестатистического потребителя? Люди начнут отказываться от интернета?

— Отказаться, конечно, люди не смогут, так как сейчас вся жизнь социума тесно связана с интернетом. Но на платежеспособность населения этот факт сильно повлияет. Задача ясна – идет процесс «выдавливания» с рынка более мелких провайдеров. А ведь был указ президента о том, чтобы малый бизнес и средний не трогали, не давили, давали возможность работать. А вышеупомянутые компании практически этот бизнес уничтожают.

— Есть какая-то структура, куда можно пожаловаться? Вы обращались, скажем, в Минсвязи?

— Минсвязи само и утвердило завышенные тарифы. В министерстве экономики не так давно собрались провайдеры, чтобы обсудить подъем цен. Но в минэкономики отреагировали по-своему: «Это же не Тарифный совет, у них своя система, их приоритет, их права и они могут повышать цены».

— То есть, ситуация такая же, как и с аптеками? Любой, кто завезет лекарства в Азербайджан, сбывает их по своей цене, несмотря на тот факт, что в стране ввели единый тариф на лекарства?

— Очень удачное сравнение, если честно, так как ситуация та же самая. Вроде бы и есть закон, но злостный саботаж продолжается.

— Разговор на эту тему должен быть максимально открытым. Не пытались ли вы создать какие-то петиции, чтобы достучаться до «мозгового» центра вышеупомянутых компаний?

— В Aztelecom не так давно состоялась встреча, наши вопросы и претензии выслушали, в качестве контраргумента выдвинули свою позицию – «назад пути нет, цены должны быть повышены». Конечно же, обещали сообщить нам по всем прочим вопросам в письменном виде, но мы хорошо знаем, что это будет не письмо, а банальная отписка, и не более. А проблема останется, и будет нарастать как снежный ком. Кроме того, была даже попытка свалить все на «благие» намерения, дескать, провайдеры «и так работали в убыток». Можно подумать, что после повышения цен мы обогатимся!

А случилось вот что: после повышения цен мы приостановили свою деятельность на некоторых АТС, потому что фактически нам оказывать услуги по прежним ценам уже невыгодно. Повышать – это удар по населению, а мы не хотим, чтобы население страдало. В поселке Сахиль, к примеру, мы свое оборудование убрали, в Агсу приостановили свою деятельность, также приостановили деятельность и еще на нескольких АТС, так как фактически мы должны были платить больше, чем зарабатываем. Получается, что мы теряем территорию сферы своей деятельности.

— То есть, вы и дальше будете убирать свое оборудование?

— Да, мы вынуждены будем пойти на такой шаг. А это приведет к сокращению штата, люди останутся без работы. Снижаются доходы, мы должны будем увольнять сотрудников.

Между тем специалист компании «Фибернет» Эльшад Бабаев рассказал «Минвалу» о том, что в данный момент складывается дикая ситуация по принципу «не нравятся цены – не покупайте».

— Если провайдерская компания не в силах осилить эти суммы, то она не должна пользоваться услугами фирм Aztelecom, Baktelecom. Отмечу, что в Азербайджане всего лишь несколько компаний, имеющих инфраструктуру (две компании в ведении минсвязи), являются региональными операторами, получившими специальную лицензию для предоставления интернет-услуг в Азербайджане. И, соответственно, эти компании делают определенные инвестиции в инфраструктуру Азербайджана, которыми такие компании, как наша, пользуются. Но, к сожалению, что мы видим в последнее время? Мы не видим активных инвестиций от этих операторов.

Нет такой большой развитой инфраструктуры, куда провайдеру можно обратиться по вопросу аренды определенных сервисов. Этого мы тоже не видим, хотя две компании получили специальную лицензию, которую этим компаниям выдали для оказывания услуг, но не по продаже интернета населению, а только операторам связи.

Продавать интернет они не имеют право. Соответственно, компании эти не делают ощутимой инвестиции в инфраструктуру страны в то время, как интернет-провайдеры могли бы арендовать те же серверы. Была бы хоть какая-то конкуренция между крупными операторами связи. Этой явной конкуренции мы не видим.

Приведу в пример Турцию, где Türk Telekom выступает в роли агрегатора и бизнес-компании. Пользующиеся услугами Türk Telekom занимаются только поддержкой клиентов и продажей. Такой модели у нас, к сожалению, нет, и в данный момент единственная большая инвестиция делается только через операторов, являющихся компаниями Минсвязи и пользующихся госинвестициями, хотя источником всех этих инвестиций являются, в том числе налоги, выплачиваемые нами в бюджет. И здесь возникает вопрос: должны ли инвестировать в развитие инфраструктуры другие компании так же, как и крупные операторы связи?

На этот вопрос очень хотелось бы получить ответ. И если да, то какая стратегия предлагается? Крупные компании- операторы связи одновременно продают сервис меньшим компаниям, и одновременно конкурируют с ними на этом же рынке, то есть, как вы понимаете, фактически это неравная борьба. Чтобы как-то повлиять на цены к последнему потребителю, нужно, чтобы компании-интернет-провайдеры у себя смогли снизить некоторые расходы — аренду каналов, места и оптических линий, которые, в основном, принадлежат или министерству связи или крупным телекоммуникационным компаниям.

— Все же мне непонятно, почему повышаются цены на интернет? Эти компании ведь ничего не производят?

— Мы так и не смогли найти разумного объяснения этому процессу. И не услышали внятного ответа на этот вопрос. Маржа этих компаний очень маленькая. Даже в тех ценах, которые на сегодняшний день потребитель получает, нет профита для компаний. Просто компании вынуждены держать эту ставку. Когда ты берешь лицензию, ты одновременно берешь ответственность. Вопрос в этом.

Есть еще одна проблема, которую коснулся Захид Меджидов.

— Я сейчас говорю от имени всех провайдеров страны. У нас на АТС 93 на оборудовании БПС (бесперебойный источник питания) вышли из строя батареи. Для того, чтобы поменять батареи на своем же БПС, я должен писать письмо, ответ на которое иногда задерживается до 15 рабочих дней. Иногда и не приходит вовсе. Вчера ночью отключали свет пять раз, из-за этого КОР-оборудование (основное оборудование, на котором происходит регистрация абонентов) выключалось пять раз. А это – практически весь Азербайджан, начиная с Бинагади и заканчивая Газахом. Представляете, как потом все это восстанавливать? Это же адский труд! Никаких предупреждений, никаких сообщений и писем о том, что ночью будут отключения, нам не приходило. Каждый трактовал по-своему: одни оправдывались профилактическими работами, другие говорили о том, что минсвязи меняет электрооборудование или переключает кабели. Версий было несколько, зато результат один: очень многих абонентов мы из-за этого потеряли.

— И как часто случаются такие форс-мажоры?

— Достаточно часто, несколько раз в месяц. Мы пытались выйти на руководство BTR MMC, но тщетно. На прием попасть вообще невозможно.

А вот, пожалуй, самая глобальная проблема: допустим, провайдер договаривается с застройщиком о проводке интернета в новый дом. Застройщик сам выходит на нас, мы проводим переговоры и договариваемся об услугах. Что происходит дальше: мы пишем письмо в BTR MMC с просьбой о разрешении проведения в новое здание кабеля. Нам отвечают: «нет технических возможностей». Я могу показать вам тысячи их писем с одной-единственной стандартной фразой, которую уже все знают наизусть и цитируют заранее, прежде чем эти письма открыть. А потом через неделю BTR MMC или другая акула рынка проводят в этом доме кабель и начинают работать.

Далее. Есть определенные банки, являющиеся нашими клиентами. У банка такая политика безопасности, что каждый их филиал должен подключаться отдельно, чтобы между провайдерами и ими промежуточного оборудования не было. Мы пишем письмо в BTR MMC с просьбой предоставить нам возможность провести в этот филиал банка оптический кабель. Но они не позволят нам этого сделать, и предлагают установить порт, а порт – это уже промежуточное оборудование, понимаете? Это предложение идет вразрез с политикой безопасности банка. Или же предлагают провести оптическое волокно, а оно должно располагаются внутри кабеля. А банки не соглашаются, чтобы кабель проходил откуда-то извне.

Есть еще одна проблема: компании-провайдеры пользуются определенным типом оборудования, завозимого из-за рубежа: Европы, Китая. Одновременно за его доставку выплачиваются налоги, таможенные пошлины. Сейчас еще к этим процедурам добавили сертификаты, которые минсвязи требует у таможни, чтобы компании-завозчики привозили оборудование, и уж потом сертифицировали их.

Есть такие международные компании-производители, оборудование которых не требует сертификации, так как это международно-сертифицированное оборудование, и в Азербайджане на данный момент нет такой технической лаборатории, которая могла бы сертифицировать продукцию такой компании как CISCO, и специалистов такого уровня нет. А, тем не менее, неприятные моменты на таможнях задерживают поставку телекоммуникационного оборудования, задержки очень большие, некоторые компании – завозчики оборудования жалуются на этот факт и отказываются от сотрудничества с нами, так как не могут поставить свое оборудование в Азербайджан по определенным причинам.

Проблемных причин выявляется много: где-то они связаны с оптическими линиями, где-то — с бюрократическими проволочками. А компания-провайдер не может работать без оборудования, оно постоянно должно быть под рукой, чтобы мы могли обеспечивать бесперебойный сервис. Соответственно, вся эта техническая и бумажная бюрократия наносит очень сильный вред репутациям компаний-провайдеров. В составе AzInTelecom, находящегося в ведении минсвязи, есть одна организация, занимающаяся сертифицированием. И это не бесплатная услуга, и далеко недешевая. Вот вам и один из ответов на вопрос, почему цены на телекоммуникационное оборудование увеличиваются. В той же Прибалтике оборудование стоит намного дешевле, чем у нас. Одновременно мы хотим, чтобы в нашей стране развивался туризм, в то время, когда для развития туризма требуются высокие технологии. Мы хотим, чтобы туристы, приезжающие в Азербайджан, везде имели качественный доступ связи, а чтобы его обеспечить, нужно качественное оборудование.

Яна Мадатова