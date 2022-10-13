Израиль предоставляет Украине данные своей разведки по иранским беспилотникам, которые использует Россия.

Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на анонимного украинского чиновника.

«Израиль предоставляет Украине базовые данные разведки об иранских беспилотниках, которые Россия начала использовать на поле боя», — говорится в публикации.

Кроме того, сообщается, что частная израильская фирма дает Украине спутниковые изображения позиций российских войск в Украине.