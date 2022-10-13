14 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно. Местами, в основном ночью и утром возможны дожди. Северо-восточный ветер вечером сменится умеренным северо-западным.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха составит ночью 15-18° тепла, днем — 20-22° тепла, в Баку ночью — 16-18° тепла, днем — 20-22° тепла.

Атмосферное давление понизится с 767 до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана, местами ожидаются грозы, временами дожди, местами туман. Западный ветер временами усилится.

Температура воздуха составит ночью 12-16° тепла, днем — 17-22° тепла, в горах ночью — 3-6° тепла, днем — 6-9° тепла.