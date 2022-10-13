Министерство культуры выделило 203,6 тыс. манатов на проведение XIII съезда Союза писателей Азербайджана (СПА). Об этом Report сообщили в министерстве.

В Союзе писателей сообщили, что напрямую обращения в Минкультуры в связи с этим вопросом не было:

«В то же время отмечаем, что в течение года соответствующая структура выделяет финансовые средства для обеспечения деятельности творческих союзов. В связи с организацией XIII съезда Союза писателей Азербайджана Министерство культуры 6 октября перечислило на счет союза 203,6 тыс. манатов».

Председатель СПА, народный писатель Анар Рзаев сообщил, что точная дата съезда станет известна после решения финансовых вопросов: «Как только деньги переведут на счет, определимся с точной датой».

Ожидается, что съезд писателей состоится до конца октября.