12 октября в Государственном природном парке «Ала-Арча» в Бишкеке была представлена культурная программа.
В мероприятии приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Кыргызстана Садыр Жапаров.
Теги: «Ала-Арча»Алиев
12 октября в Государственном природном парке «Ала-Арча» в Бишкеке была представлена культурная программа.
В мероприятии приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Кыргызстана Садыр Жапаров.
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