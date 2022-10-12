13 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Однако вечером в отдельных местах ожидается кратковременный дождь, северо-восточный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха ночью составит 16-18° тепла, днем — 20-23° тепла, в Баку ночью — 16-18° тепла, днем — 21-23° тепла.

Атмосферное давление составит 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

Начиная с восточных районов Азербайджана, местами ожидаются переменные дожди, в отдельных местах интенсивные, местами туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-17° тепла, днем — 20-25° тепла, в горах ночью — 4-8° тепла, днем — 8-13° тепла.