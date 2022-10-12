С 15 октября начнутся поставки яков из Кыргызстана в Азербайджан.
Об этом сообщил министр сельского хозяйства Кыргызстана Аскарбек Джанибеков.
В Кыргызстан же доставят саженцы азербайджанских яблонь и винограда.
С 15 октября начнутся поставки яков из Кыргызстана в Азербайджан.
Об этом сообщил министр сельского хозяйства Кыргызстана Аскарбек Джанибеков.
В Кыргызстан же доставят саженцы азербайджанских яблонь и винограда.
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