С 15 октября начнутся поставки яков из Кыргызстана в Азербайджан.

Об этом сообщил министр сельского хозяйства Кыргызстана Аскарбек Джанибеков.

В Кыргызстан же доставят саженцы азербайджанских яблонь и винограда.