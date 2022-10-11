Сегодня я вновь убедился на кыргызской земле, что наше братство не на словах, а на деле.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев на церемонии открытия Парка кыргызско-азербайджанской дружбы в Бишкеке.

«Как отметил президент Кыргызстана, стратегическое партнерство между Азербайджаном и Кыргызстаном уже стало реальностью, и мы каждый день обогащаем это партнерство новым содержанием. Первый день моего визита в Кыргызстан заканчивается здесь, в этом новом живописном уголке столицы страны. Должен также сказать, что сегодня Баку и Бишкек стали городами-побратимами. То есть братство наших народов переходит в братство между нашими городами. Уверен, что эта замечательная традиция имеет будущее, многие города Кыргызстана и Азербайджана станут побратимами», — отметил Алиев.