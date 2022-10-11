Мы уже определили культурную повестку на следующий и последующие годы. Проведение дней культуры Кыргызстана в Азербайджане и дней культуры Азербайджана в Кыргызстане даст возможность зрителям и слушателям познакомиться с богатой культурой наших стран и установить более тесные контакты на различных уровнях.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев на общем заседании Первого межгосударственного совета между Азербайджаном и Кыргызстаном.

Констатировав, что в рамках встречи в узком составе были обсуждены вопросы, связанные с образованием, глава государства сказал, что необходимо определить конкретную программу обучения студентов в ведущих вузах Азербайджана и Кыргызстана, наладить контакты между представителями молодёжи.