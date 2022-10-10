МИД Польши рекомендует своим гражданам не посещать Беларусь в связи с ростом напряженности, военными событиями в регионе, а также неоднократными арестами польских граждан. Об этом сказано в пресс-службе ведомства.

«В случае резкого ухудшения ситуации с безопасностью, закрытия границ или других непредвиденных ситуаций эвакуация может оказаться существенно затрудненной или даже невозможной», — говорится в сообщении.

МИД рекомендует гражданам Польши, находящимся на территории Беларуси, покинуть ее территорию.

«В настоящее время существует два пограничных перехода с Польшей для пассажирских перевозок: Бобровники — Берестовица и Тересполь — Бжесть. Кроме того, есть пограничный переход, обслуживающий только грузовые перевозки: Корощин (Кукурики) — Козловичи», — добавили в МИД.