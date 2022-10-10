Враги прибегли к коварным замыслам, чтобы спровоцировать беспорядки в Иране.

Об этом заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), генерал-майор Хоссейн Салами, предупредив противников о реванше в ближайшем будущем, передает Tasnim.

Он предупредил о враждебных сценариях против Ирана, заявив, что они спланированы аналитическими центрами в Вашингтоне, Нью-Йорке и ряде европейских стран с вовлечением «элементов» в Эр-Рияде с целью уничтожения достижений Ирана.

Говоря о недавних беспорядках в Иране, генерал отметил, что небольшая группа молодых людей, обманутых врагами, вскоре осознает свою ошибку. Иран скоро отомстит врагам с помощью тех же молодых людей, предупредил Салами.