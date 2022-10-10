Завершилась социальная реабилитация украинских детей, которые были привезены в нашу страну и размещены в лагерях при организационной поддержке Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения.

Как сообщили в министерстве,

в рамках 15-дневной программы социальной реабилитации для детей были организованы различные мероприятия, индивидуальные консультации, экскурсии, групповые терапии, занятия медитацией и йогой, а также другие мастер-классы с целью стабилизации их эмоционального состояния и обеспечения их интеграции в общество.

Из Украины были привезены в Азербайджан 29 детей.