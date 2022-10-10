Владимир Путин начал заседание российского Совбеза по Украине.

Он обвинил Украину в «терроризме» и заявил, что было уже три теракта против Курской АЭС.

Он заявил, что сегодняшний обстрел — это ответ на «угрозы, создаваемые Российской Федерации».

И предупредил, что в случае новых «терактов», будут аналогичные удары.

«Сегодня утром по предложению Минобороны нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. В случае продолжения попыток терактов на территории России ответы будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать», — сказал Путин на совещании Совбеза.