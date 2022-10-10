Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ответил тем, кто раскритиковал его за встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В эфире венгерского HírTV Сийярто заявил, что в их домах, в отличие от других стран Европы, зимой будет тепло.

Сийярто обратился к оппозиционным политикам и журналистам, отметив, как важна его встреча с Лавровым для дальнейшего сотрудничества.

«У меня вопрос, а если я с ним там не встречусь, кто сможет гарантировать, что мы сможем договориться с «Газпромом» об отсроченном платеже? Или кто гарантирует, что «Газпром» ежедневно будет поставлять 5,8 миллиона кубометров газа?», — сказал он.

Он отметил, что Россия выполняет все договоренности с Венгрией в вопросах поставки энергоносителей.

«Может, другим нет, но о других я думать не должен», — заявил министр.