В Берлине официально заявили, что причиной утренних проблем с движением поездов на севере Германии стала диверсия. Об этом сообщил глава Минтранспорта и инфраструктуры ФРГ Фолькер Виссинг, которого цитирует DW:

«Причиной стали диверсионные действия на кабельной сети. Кабели, которые необходимы для железнодорожного движения, умышленно и целенаправленно обрезали. Сейчас мы не можем сказать ничего больше ни об атаке, ни о злоумышленниках. Все это должно установить расследование».