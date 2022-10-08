Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал тем, кто уезжает из России, надеть юбки и сменить имена на женские, передает РИА Новости.

«Я не понимаю тех, кто в трудный час бросает свою родину, уезжает за границу. Таким трусам я советую надеть юбки и сменить имена на женские. Хотя даже женщины в нашей истории имели мужество сражаться до конца наравне с мужчинами», — сказал Кадыров.

Глава Чечни добавил, что в стране объявлена лишь частичная мобилизация, но и этого достаточно, чтобы каждый человек выполнил свой долг и сам предложил полезные в бою навыки.