Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что под «превентивными ударами» по России имел в виду новые западные санкции для недопущения ядерной войны.

«Мир может представить санкционный пакет в таком случае и сделать все возможное, чтобы они (Россия) покинули [Запорожскую] атомную электростанцию», — сказал он в пятницу в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си. Зеленский заявил, что ранее был неправильно понят, а Россия начала использовать его высказывания «в выгодном для себя ключе и ретранслировать их по другим направлениям».