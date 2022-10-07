Среди учеников средней школы № 3 города Гянджа произошло отравление.

Отравились 6 учеников школы.

В Гянджа-Дашкесанском региональном управлении образования подтвердили факт отравления.

По информации TƏBİB, 7 октября около 11:30 в инфекционное отделение Гянджинской городской объединенной больницы имени Аббаса Саххата с отравлением поступили шесть подростков.

После оказания первой помощи четверо из них были выписаны домой на амбулаторное лечение. В настоящее время лечение двоих продолжается в отделении интенсивной терапии медицинского учреждения, их состояние оценивается как стабильное.