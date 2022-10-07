Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу Организации Объединенных Наций и Алма-Атинской декларации 1991 года, в соответствии с которыми обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Они подтвердили, что это станет основой для работы комиссий по делимитации границы и что следующее заседание пограничных комиссий состоится в Брюсселе к концу октября. Об этом говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте Елисейского дворца по итогам встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Также Армения дала согласие способствовать гражданской миссии ЕС вдоль границы с Азербайджаном. Азербайджан согласился сотрудничать с этой миссией ровно в той мере, в которой это его касается. Миссия начнется в октябре и продлится максимум два месяца. Цель этой миссии – укрепить доверие и внести вклад в работу пограничных комиссий посредством своих отчетов.