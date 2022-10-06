В Москве состоялась двусторонняя встреча премьер-министра Азербайджана Али Асадова и председателя правительства России Михаила Мишустина.

На встрече, проведенной в рамках Каспийского экономического форума, обсуждались азербайджано-российские отношения, состояние связей в различных сферах между двумя странами, передает АПА.

Мишустин отметил, что его страна высоко оценивает дружественные отношения с Азербайджаном, напомнил, что народы связывают многолетние исторические связи.

Подчеркнув, что подписание в феврале этого года в Москве Декларации о союзничестве между двумя странами вывело двусторонние отношения на более высокий уровень, председатель правительства РФ отметил, что сотрудничество между двумя странами во всех сферах, в первую очередь, в торгово-экономической сфере, приносит положительный результат.

В свою очередь Али Асадов сказал, что отношения между двумя странами находятся на высоком уровне благодаря деятельности лидеров государств Ильхама Алиева и Владимира Путина.