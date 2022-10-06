К 2040 году планируется расширить площадь Бакинского бульвара и увеличить площадь зеленых насаждений в столице примерно в 3-4 раза.

Об этом заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев на проходящем в Баку Азербайджанском национальном градостроительном форуме, сообщает Report.

«По новому Генеральному плану столицы протяженность бульвара составит 25 км. Планируется увеличить площадь зеленых насаждений в Баку с нынешних 920 га до 3 169 га», — сказал замминистра.