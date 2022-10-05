Главе Чечни Рамзану Кадырову вручили сертификат о включении его в книгу рекордов как человека, в отношении которого ввели наибольшее количество санкций в мире. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как рассказал главред Книги рекордов РФ Станислав Коненко во время вручения документа Кадырову, 3 октября к ним в редакцию и редакцию Клуба мировых рекордов поступили заявки на рекорды, которые они изучили и сделали вывод.

«Рекорд – самое большое количество личных санкционных ограничений, введенных в отношении человека в мире. С результатом в 15 санкций рекордсменом объявляю Рамзана Ахматовича Кадырова», — заявил Коненко.

Помимо этого, глава Чечни побил еще один рекорд: наибольшее количество санкций, введенных в отношении человека, его родственников и соратников в мире. Всего против него и его близких ввели 68 санкций.

Кадырова также наградили золотой медалью Клуба мировых рекордов, отмечает агентство.

Во время церемонии глава Чечни заявил, что он горд этим достижением и объяснил, что находится под санкциями, потому что «защищает религию ислам, наши обычаи и традиции и безопасность нашего государства».