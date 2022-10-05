Какой бы блестящей не была победа Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, нам предстоит еще многое сделать, чтобы поставить окончательную точку в конфликте между Арменией и Азербайджаном. Самые сложные процессы в достижении мира и исторической справедливости еще впереди и в этом деле важен вклад каждого сознательного азербайджанца, вне зависимости от того, где он проживает. Более того, роль диаспорских организаций, объединяющих соотечественников во всех точках мира, более значима в вопросе защиты и пропаганды интересов государства за его пределами.

Мы только и слышим о силе армянского лобби, которое старается обеспечить превосходство армянской нации всеми правдами и неправдами и на всех фронтах, не гнушаясь кражей, плагиатом, искажением исторических фактов и присвоением чужого. Азербайджанцы всего мира объединились в одно единое целое, в один «стальной кулак» в эти 44 дня. И благодаря единству сегодня мы – победители. На этом фоне азербайджанская диаспора должна быть особенно бдительной и активной, чтобы не дать возможности «противнику» обыграть себя в правовой плоскости, потому как одержать победу легко, трудно – удержать.

Сотрудник Minval.az поговорил с представителями азербайджанской диаспоры в Украине и России о событиях, сотрясающих сегодня постсоветское пространство.

Так, заместитель председателя Объединённой диаспоры азербайджанцев Украины Мурад Джафаров заявил, что в ходе 44-дневной войны шла ожесточенная информационная война, которая коснулась также Украины:

— Тогда армянская сторона обвиняла Украину в поставках оружия Азербайджану, в частности фосфорных бомб. Но депутаты Верховной рады выражали поддержку действиям Азербайджана по восстановлению территориальной целостности. В целом украинская общественность была на нашей стороне. Ежедневно к нам обращались сотрудники СМИ для интервью и освещения событий на фронте. В те дни нами была проделана колоссальная работа по доведению справедливой позиции Азербайджана до мирового сообщества. В ряде украинских изданий публиковались мои статьи по этому поводу, а также статьи председателя Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины Хикмета Джавада. Азербайджанская диаспора неоднократно проводила акции в поддержку Азербайджана перед представительствами международных организацией в Киеве, в частности перед представительством ООН. Мы активно выражали свой протест по поводу ракетных обстрелов армянами городов Азербайджана и мирного населения. Мы старались всячески помочь своей исторической родине.

— В Украине погибают этнические азербайджанцы. Расскажите об этом.

— Да, с первых дней российской агрессии против Украины проживающие в этой стране этнические азербайджанцы стали на защиту своего государства. Как вы знаете из украинских СМИ, в рядах ВСУ воюет множество азербайджанцев, некоторые из них уже награждены за проявленную доблесть на полях сражений. Рада азербайджанцев Украины в первые дни войны была занята эвакуацией граждан Азербайджана из зоны боевых действий. Эта война нас очень сплотила, мы стали больше общаться и помогать друг другу. Азербайджанцы Украины оказывают материальную помощь ВСУ и мирному населению пострадавших от войны областей.

Ранее подобную помощь мы оказывали во время пандемии коронавируса. Заботились о малоимущих семьях азербайджанцев, отправляли им ежемесячно продуктовые наборы. Организовали штаб для поэтапной эвакуации азербайджанских студентов, обучавшихся в вузах Украины.

В свою очередь ио председателя национальной культурной автономии азербайджанцев Сургута, председатель Гильдии адвокатов, почетный адвокат России Амиль Аббасов рассказал о проблемах азербайджанской диаспоры России.

— Бытует мнение, что армянская диаспора более сплоченная, нежели наша, и им при помощи единства удается добиться максимально высоких результатов. Используя любую возможность, наши соседи кричат на весь мир о «своих правах» и становятся в позу «жертвы». Такой идеологией промыты мозги представителей этого «древнейшего» народа: от мала до велика, во всех точках мира, где бы они ни находились. Принимает ли азербайджанская диаспора такое же активное участие в идеологической войне? Доносится ли правда об Азербайджане миру столь же активно? Всем известно, что после закрытия ВАК азербайджанская диаспора утратила единство и каждая диаспорская организация, как говорится, «сама по себе».

— Армянская пропаганда, на мой взгляд, основана на наживе. То есть, для армян это способ продвижения по карьерной лестнице и получения материальных преференций. Тема «армянского вопроса», «Нагорно-карабахского конфликта» и т.н «геноцида» — прекрасная возможность для спекуляции, благодаря которой они пытались занять какие-то «хлебные» должности. То есть, как только исчезнет этот вопрос, и вступят в силу соглашения между Азербайджаном и Турцией, армянские спекулянты потеряют свое влияние и, соответственно, кусок хлеба с икрой. Пока интересы той или другой стороны совпадают с частными интересами, пропаганда имеет место быть и ей предоставлена широкая аудитория. Да, со стороны кажется, что армянская пропаганда решает все. Но в последнее время видно совсем иное, а именно тот факт, что она никакой роли не играет.

Дело в том, что в отличие от армянского лобби в России азербайджанская диаспора последние 20 лет делала свою работу тихо, спокойно, ненавязчиво. Наш регион – один из немногих субъектов Федерации, который формирует большую часть российского бюджета. 20 лет назад мы начали контактировать и работать с людьми, ставшими впоследствии депутатами – сначала на муниципальном уровне, а сегодня они заседают в Госдуме. То есть, мы контактируем с людьми, принимающими решения. И доверия сейчас к нам намного больше, чем кажется на первый взгляд. Мы не выпячиваем этот факт, просто тихо делаем свое дело.

Да, с телеэкранов каждый день могут вещать Симоньян и Кеосоян, и еще много-много «янов». Но на принятие решений их выступления уже никакого влияния не имеют. Также и в других регионах, скажем, в Москве, Башкирии, к примеру, очень большое влияние имеют именно личные контакты. Вот в чем заключается основное достижение азербайджанской диаспоры. До 22 февраля нам было очень тяжело публично высказываться, поскольку фактически получалось, что Армения являлась союзником России, а вот после подписания союзнической декларации 22 февраля – мудрого и смелого шага со стороны президента Азербайджана ситуация изменилась.

Дипломаты МИД Азербайджана после подписания союзнических договоренностей, в тот период, когда Россия находится в тяжелой ситуации, публично совершают визиты, в частности, в наш регион. Дипломаты посетили четыре города, пообщались с представителями правоохранительных органов, властями округа, земляками, проживающими в нашем округе. После подписания союзнической декларации, в которой один из пунктов касается работы диаспорских организаций, налаживаются взаимоотношения. Мы доносим правду о последних событиях, и отмечу, что СМИ уже прислушиваются к нашему голосу и достаточно объективно освещают армяно-азербайджанский конфликт.

— Сейчас в России объявлена частичная мобилизация. Этот вопрос весьма болезненный, так как начался повальный отток населения. Даже в Азербайджан, несмотря на то, то сухопутные границы остаются закрытыми из-за пандемии коронавируса, россияне приезжают, покупая билеты на авиарейсы по бешенным ценам. Скажите, идут ли «под ружье» азербайджанцы призывного возраста?

— К сожалению, это правда. У граждан Азербайджана уже сформирована позиция по этому поводу. Но посмотрите, что получается: юридический факт говорит о том, что люди, родившиеся в России, военнообязанные. Ведь дело в том, что в последние 20 лет вся работа диаспорских организаций заключалась в том, чтобы воспитать, несмотря на то, что ребенок родился и вырос в России, привить любовь и уважение к азербайджанской культуре и традициям, к нашим ценностям. В чем это заключается? Первый аспект — любовь к исторической родине, и второй аспект любовь и отношение к той земле, которая когда-то нас приняла. Среди наших соотечественников в России сейчас очень много беженцев из Армении (90-е годы), беженцев из Азербайджана (из 7 оккупированных ранее районов). И у них иное отношение: русский народ принял, дал работу, кров, в России родились и выросли целые поколения, которые выучились, стали людьми, а некоторые – большими людьми, руководителями учреждений: медицинских, промышленных, образовательных, правоохранительных.

Молодежь крепко интегрировала в российское общество, и потому сейчас говорить им о том, что вы оставайтесь на стороне от мобилизации, мы не можем. Мы 20 лет их воспитывали, прививали любовь к России, и, естественно, если наступит необходимость, мы, как граждане, должны защитить эту страну. Но тут возникает другая ситуация. Ведь азербайджанцы, родившиеся в Украине, воспитывались на тех же самых ценностях. Российско-украинская ситуация, т.н. «спецоперация» становится для азербайджанского народа тоже трагедией. Военнообязанный азербайджанец России, призванный участвовать в т.н. «спецоперации», стреляет по военнообязанному азербайджанцу Украины, который также считает, что он защищает свою страну по праву рождения. Это самая настоящая трагедия. Летом мы провожали парня-контрактника, этнического азербайджанца, который родился и вырос в России. Он был артиллеристом, погиб вскоре на поле боя. И через день после его отъезда я читаю на страницах «Минвал», что в Украине погибла семья азербайджанцев, в их дом попал артиллеристский снаряд. И сразу же я подумал об артиллеристе, который должен выполнить свой долг. Я, как юрист, не могу отрицать ни нормы международного права, ни международные договора, которые Россия ратифицировала в 90-е годы. Знаю одно: у гражданина есть два пути — либо в тюрьму за дезертирство, либо «под ружье». И волею случая азербайджанец стреляет в своего же собрата по крови, воюющего на противной стороне.

Ситуация трагизма усилилась, когда в Азербайджан одновременно были направлены тела погибших российского контрактника-азербайджанца и членов азербайджанской семьи с Украины. По традиции хороним-то всех на исторической родине, понимаете? Потому получается, что мы невольно втянуты в «установление исторической справедливости». Хотелось бы переключиться на другую историческую справедливость, мы бы с удовольствием собрались бы и поехали восстанавливать границы Азербайджана в рамках законов 1918-1920 гг, тем более, что Армения границ с Азербайджаном не признает, а, следовательно, она действует вне закона.

— Скажите, оказывала ли помощь азербайджанская диаспора исторической родине в ходе 44-дневной войны?

— Да, в течение нескольких дней около 5 тысяч человек перечислили деньги пользу азербайджанской армии, многие готовы были принять участие в боях. Запомнился случай, когда студент-азербайджанец просил повременить с отправкой денег, так как тоже хотел внести и свою маленькую лепту. После занятий в институте он занимался пассажироизвозом до глубокой ночи. Он принес заработанные деньги и сказал: «Ну, все, теперь отправляйте!». Диаспора тщательно контролировала все эти процессы с целью недопущения провокаций. И, кстати, попытки провокаций были со стороны армянских националистов, но правоохранительные органы оперативно отреагировали на наше обращение. С первого дня войны у всех была уверенность в победе азербайджанской армии, никто ни на минутку в этом не сомневался.

Подписание декларации о союзничестве расширило поле для нашей деятельности. Никто не сможет обвинить нас в том, что мы лоббируем интересы Азербайджана.

Яна Мадатова

Данная статья подготовлена ​​при финансовой поддержке Агентства развития медиа Азербайджанской Республики по направлению «Устройство диаспоры, лоббизм и единство азербайджанцев мира».