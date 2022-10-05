В военной дипломатии Азербайджана — масштабные «подвижки» на иранском треке. Накануне, как передают официальные источники, по инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор между министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым и начальником Генштаба ВС Ирана Мохаммадом Бакери. Стороны, как сообщается, выразили готовность провести совместные учения вдоль общей границы.

Анонс и в самом деле примечательный. С одной стороны, совместные учения с участием военнослужащих и Азербайджана, и ИРИ уже проходили. Год назад, в сентябре 2021 года, состоялись совместные учения ВМС на Каспии с участием Азербайджана, Ирана, России и Казахстана. Но на сей раз речь идёт о куда более примечательном «формате». Во-первых, проходят они не на Каспии, а вдоль общей границы, полный контроль над которой Азербайджан восстановил только два года назад. Во-вторых, в учениях не будет «третьих стран». А в-третьих, и, возможно, «в-главных», слишком уж примечательные сдвиги происходят в политической ситуации.

Напомним: предложение о совместных с Ираном учениях вдоль границы было озвучено как раз в то время, когда с визитом в Азербайджан прибыл министр обороны Турции Хулуси Акар. Одновременно в Баку приехал глава оборонного ведомства Израиля Биньямин Ганц. Наконец, в Азербайджане проводит переговоры министр иностранных дел Королевства Саудовская Аравия Фейсал бин Фархан Аль Сауд.

О том, как действует на Тегеран любое упоминание Израиля, вряд ли имеет смысл напоминать. Интересы Ирана и Турции входят в жесткий клинч во многих «точках», и прежде всего в Сирии, где ИРИ, по сути, держит режим Башара Асада на своих штыках. Тем более не секрет и не новость весьма «натянутые» отношения Ирана с Саудовской Аравией, где есть и свои «прокси-войны», прежде всего в Йемене.

Понятно, что на этом фоне от Ирана многие ждали «бряцания языками» в адрес Баку. В особенности если вспомнить, как еще недавно представители ИРИ громогласно обещали, что их страна «не потерпит» изменения границ Армении (разумеется, оставив за скобками, как Иран реагировал на попытки силовой перекройки границ Азербайджана со стороны Армении). Более того, год назад, осенью 2021 года, Иран начал манёвры у границы с Азербайджаном, что вызвало достаточно резкую реакцию в Баку: почему иранские власти не проводили ничего подобного в то время, пока более чем 100 километров границы Азербайджана и ИРИ были оккупированы Арменией?

Но теперь Иран предлагает Азербайджану провести у этой же самой границы совместные учения. И в общем-то понятно, почему в политике ИРИ произошли такие подвижки.

Возможно, первая эмоциональная реакция со стороны Ирана на то, с какой решимостью и жесткостью Азербайджан ответил на сентябрьскую провокацию в Армению, еще могла быть в стиле «мы не потерпим» и т.д. Но теперь, судя по многим косвенным признакам, подоспела уже настоящая военная аналитика и четкие оценки той огневой мощи, слаженности и профессионализма, которые продемонстрировали тогда ВС Азербайджана. Так что теперь в Тегеране многим стало понятно: с Азербайджаном лучше «на вы». Нынешняя серия визитов в Баку делегаций Турции, Израиля и Саудовской Аравии, кроме всего прочего, еще и показала всем, что Азербайджан на мировой арене не одинок.

А положение Ирана на международной арене осложняется с каждой минутой — тут и ядерная сделка, и растущая готовность арабских стран наводить мосты с Израилем, и усиливающаяся военная мощь Турции, с которой так не вовремя ввязались в «прокси-войну» в Сирии, и еще — подберем самый мягкий эпитет — непродуманное решение продать России БПЛА для украинской войны. Наконец, все труднее игнорировать и охватившие Иран протесты. Азербайджан ведёт себя сдержанно и не торопится вмешиваться во внутренние дела Ирана, но в Тегеране понимают: такая сдержанность — улица с двусторонним движением. Словом, неудивительно, что власти ИРИ пришли к выводу: позволить себе открыть еще один «фронт», пусть и «холодный», у северных границ для сегодняшнего Ирана слишком большая роскошь. А Азербайджан — не та страна, с которой можно безнаказанно играть на обострение. Особенно ради Армении, где стелят красный ковер перед госпожой Пелоси, которая открыто озвучивает «шпильки» и угрозы в адрес ИРИ. А в Баку, добавим от себя, всегда держат открытой дверь для диалога. Неудивительно, что Иран воспользовался шансом в эту дверь войти. Так что в Баку вновь продемонстрировали гроссмейстерский класс дипломатии на таком сложном «треке», как иранский, да еще и играя на нескольких «досках» одновременно. И теперь могут записать предложение о совместных учениях себе в актив.

И насколько сильно эта новость разочаровала Армению, уже не наши проблемы.

Нурани, обозреватель