5 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в Агдаме исполнительного директора Программы ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT) Маймуну Мохд Шариф.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
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ОЧЕНЬ МИЛО! :) Надо её самым подробным и наглядным образом ознакомить с состоянием освобождённых территорий, какими они были сразу после деоккупации, и, конечно, с ведущимся и планируемым строительством и обустройством. Отвезти на места, всё наглядно, живо показать, иначе плохо воспринимается и плохо запоминается. А также — ознакомить и с другими сторонами жизни в стране, с культурой, экономикой, реформами и т.д. Почаще пусть такие посланцы из ООН приезжают, и пусть будет их побольше. ПОГРУЖАТЬ их надо в нашу тематику! О войне, о беженцах, о «пропавших без вести», о военных преступлениях, о ТРАВМЕ и т.д. А то дашнаки их уже так погрузили в свои нарративы и мифы и так нагрузили ими, что у большинства из них до сих пор ПЛОТНАЯ ПЕЛЕНА — и на глазах, и на разуме, и на сердце.