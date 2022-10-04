Когда крысу загоняют в угол, она кидается на противника. Но если речь идет об армянской крысе, то данный вопрос нужно рассматривать через иную призму.

Сегодня Армения, отбросив «российский стул», пересела на западную «табуретку». И пока Армения пытается определиться с дилеммой «рыбку съесть или…», армянские сепаратисты предлагают Азербайджану довольно «заманчивые предложения».

Армянские СМИ пишут: «Президент Республики Арцах Араик Арутюнян» (здесь и далее кавычки Minval ), пойдя навстречу предложению политических сил, представленных в Национальном собрании «Республики Арцах», 3 октября созвал расширенное заседание Совета безопасности с участием ряда высокопоставленных должностных лиц, представителей всех парламентских сил и предводителя «Арцахской епархии» Армянской Апостольской Церкви.

Честно говоря, что из себя представляет «арцахская епархия», я не знаю. Как может быть епархия, если никакого «арцаха» нет, и не было. Тем не менее, Араик Арутюнян продолжает нести околесицу: «Констатируем, что в результате турецко-азербайджанской агрессии 2020 года, а также последовавших за ней и продолжающихся на протяжении двух лет развитий военно-политической ситуации, у нас фактически сложилась ситуация, при которой Азербайджан при безоговорочной поддержке Турции приобрел действенные рычаги и агрессивно применяет их с целью удовлетворения своих максималистских притязаний. Действия Азербайджана сопровождаются последовательным применением силы и угрозы силой, набирающими обороты проявлениями государственной ненавистнической политики в отношении армян и другими грубейшими нарушениями фундаментальных норм международного права. Используя все рычаги, Азербайджан пытается обеспечить себе не только диктующую и оказывающую давление позицию в отношении Армении, но и провал любых усилий и форматов урегулирования карабахского конфликта, заявляя, что проблема уже решена военным путем. …Таким образом, мы готовы вести переговоры с Азербайджаном по урегулированию конфликта только в том случае, если будет восстановлен полноценный формат переговоров, где «республика арцах» признана полноправной стороной».

Начнем с того, что в ходе 44-дневной войны не было ни турок, ни пакистанцев, ни боевиков. Армян это может удивить, но и инопланетян не было. Просто армянские «вояки» бежали быстрее лани от азербайджанских воинов. Далее. Сепаратист Араик, словно попугай, повторяет мантру о Минской группе ОБСЕ. Конечно же, армяне могут лелеять надежду, что формат МГ ОБСЕ позволит армянским сепаратистам и дальше вольготно жить. Если бы не одно большое НО. Азербайджан «похоронил» эту эфемерную структуру, и доказал, что военное решение карабахского конфликта есть.

Есть такое понятие как «идиот». Многие считают, что «идиот» — это человек, страдающий глубокой формой умственной отсталости. Однако есть и другое определение: идиот — в Древней Греции гражданин полиса, живущий в отрыве от общественной жизни, не участвующий в общем собрании граждан полиса и иных формах государственного и общественного демократического управления. Так вот, Араик Арутюнян по своим высказываниям подходит под оба определения. Армения осталась без России и ОДКБ. Грубо говоря, ни Москва, ни ОДКБ не намерена впрягаться в военные авантюры армянской стороны. И при таком раскладе Арутюнян ставит условия Баку: идиот. Во всех смыслах.

Впрочем, его умственная отсталость поможет ему при вынесении приговора: грешно смеяться над больными людьми. Но судить надо…

Фарид Теймурханлы